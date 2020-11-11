Париж, , 14:39 — REGNUM Председатель крайне правой французской партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен заявила о том, что он «абсолютно не признают» победу бывшего вице-президента Джо Байдена на выборах президента США, сообщает 11 ноября BFMTV.

«Я из тех, кто не поздравляет будущего президента США, потому что не считаю, что игра окончена, пока закончилось дополнительное время», — заявила журналистам депутат от Па-де-Кале, в кулуарах церемонии 11 ноября в Энин-Бомон.

Отвечая на вопрос о выдвинутых действующим президентом США Дональдом Трампом обвинениях в фальсификациях во время голосования, Марин Ле Пен призвала подождать, «что скажет американское правосудие».

«Я также весьма удивлена, увидев единодушие средств массовой информации, а иногда даже политиков, которые спешат объявить результат, когда мы знаем, что есть правовые вопросы, которые в настоящее время изучаются судами», — подчеркнула Марин Ле Пен, которая в 2016 году поспешила поздравить республиканца с победой.