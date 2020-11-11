Москва, , 14:30 — REGNUM Произошедшие во Франции и в Австрии террористические акты доказывают, что беженцы становятся легкой добычей вербовщиков международных террористов. Об этом 11 ноября заявил руководитель российско-сирийского межведомственного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

«(Теракты в этих государствах) показывают, что усилия стран на данном направлении рассогласованы, — сказал Мизинцев на Международной конференции по возвращению беженцев в Сирию. — Беженцы становятся легкой добычей для международных террористических организаций, а от этого страдают простые граждане».

Как сообщало ИА REGNUM, Австрия и Франция недавно стали жертвами терактов, совершенных приверженцами радикального исламизма. Нападения произошли в Вене, в пригороде Парижа и в Ницце. Инциденты во французских Лионе и Монпелье удалось предотвратить.

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