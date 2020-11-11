Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Почти все жалобы на возможные нарушения во время голосования на выборах в Грузии, которые подали в суд оппозиционные партии и неправительственные организации, не были удовлетворены. Об этом один из лидеров партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе 11 ноября рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook.

«Можно прямо сказать, что 99% этих исков не были удовлетворены. Тот юридический путь, который существует в законе, закончился безуспешно», — заявил Капанадзе.

По его словам, на 57-м участке за получение бюллетеней для голосования расписались на 202 человека больше, чем было голосов на участке, но суд отказал в требовании пересчитать там результаты или отменить голосование на этом участке. Как считает Капанадзе, это может свидетельствовать о занижении количества голосов у какой-либо оппозиционной партии.

«Европейская Грузия» не намерена подписывать эти протоколы и будет обжаловать и их, но мы должны понимать, что тот юридический путь, который существовал до сих пор, закрылся вчера», — сказал лидер партии.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Оппозиционные партии не признали итоги голосования и начали проводить массовые акции протеста.

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