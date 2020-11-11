Барнаул, , 14:28 — REGNUM Алтайский центр управления регионом будет запущен раньше обозначенного президентом России Владимиром Путиным срока — 20 ноября 2020 года. Это следует из официального сообщения, опубликованного сегодня, 11 ноября, на официальном сайте регионального правительства.

Алтай Иван Шилов © ИА REGNUM

Там же сказано, что его руководителем станет теперь уже бывший начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко. В публикации профессиональным качествам этого чиновника дана высокая оценка: с 2018 года в Алтайском крае действует система обратной связи с населением «Инцидент-менеджмент».

В 2019 году региональное управление по печати информации о совместно со специалистами органов исполнительной власти региона провело работу с более чем 10 тысячами обращений граждан. С начала этого года их поступило порядка 28 тысяч.

Как уже сообщало ИА REGNUM, указ «О создании и функционировании центра управления регионом в Алтайском крае» губернатор региона Виктор Томенко подписал в середине октября 2020 г. Тогда отмечалось, что новая структура станет платформой цифрового взаимодействия госорганов, организаций и жителей региона. Она будет аккумулировать все предметные обращения, жалобы и сообщения граждан как размещенные в социальных сетях, так и направленные адресно через платформы обратной связи (до конца года они начнут работать в органах власти всех уровней). Также центр будет контролировать сроки реагирования на обращения, обеспечивать межведомственное и межуровневое взаимодействие.

Читайте также: В Алтайском крае создают центр управления регионом

Создать в регионах центры управления поручил президент РФ Владимир Путин. ЦУР в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» должны запустить в России до 1 декабря 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Центр управления регионом в Алтайском крае завершает набор сотрудников