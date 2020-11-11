Анкара, , 14:48 — REGNUM Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Ротмез во время своего выступления в правительстве 11 ноября заявил, что цель его министерства — закончить строительные работы к празднованию 100-летия республики и ввести в эксплуатацию первый блок АЭС «Аккую» и все остальные блоки с интервалом в один год до конца 2026 года. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«В Турции около 46% электроэнергии, произведенной в первые девять месяцев 2020 года было обеспечено за счёт возобновляемых источников энергии, 34%-за счёт угля, 19%-за счёт природного газа, причем доля внутренних и возобновляемых энергоресурсов составила 61%. Наша цель — к 100-летию нашей республики ввести в эксплуатацию первый блок АЭС «Аккую», а также все остальные блоки с интервалом в один год до конца 2026 года», — отметил Ротмез.

Напомним, АЭС «Аккую» — строящаяся атомная электростанция на южном побережье Турции. Она сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырёх энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 г.