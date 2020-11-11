Минск, , 14:26 — REGNUM Не все из зарегистрированных 15 белорусских политических партий смогут продолжить деятельность в следующем году: министерство юстиции уже вынесло «предупреждения» некоторым из них. Такая форма воздействия является прелюдией к ликвидации НПО.

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Ссылаясь на закон «О политических партиях» и прочие документы, министерство затребовало у партий сведения о численности и деятельности. В частности, 7 и 8 октября министерство направило партиям письма о представлении «информации и документов относительно персональной численности политической партии, численности организационных структур политической партии и количества состоящих в них членов, а также информации об органах организационных структур политической партии».

Минюст Белоруссии в своём сообщении от 11 ноября отметил, что при этом «было предложено политическим партиям принять меры по переучету членов, а также по приведению деятельности своих организационных структур в соответствие с уставами этих политических партий».

«На сегодняшний день ряд политических партий представили затребованную регистрирующим органом информацию, — сообщило министерство. — Некоторые же политические партии выполнить законное требование министерства юстиции отказались, в связи с чем им вынесены письменные предупреждения».

Отказавшиеся представлять информацию партии были «предупреждены, что в случае неустранения нарушений законодательства в соответствии со статьей 29 закона Республики Беларусь «О политических партиях» к ним могут быть применены иные, предусмотренные законодательством меры ответственности».

Напомним, ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял о внимании к партийной системе и анонсировал перерегистрацию партий. Сейчас в Белоруссии нет ни одной пророссийской политической партии при ¾ прозападных (остальные — пропрезидентские).