Ереван, , 14:29 — REGNUM Во время оппозиционного митинга на площади Свободы в Ереване, участники которого выступали против подписания соглашения по Нагорному Карабаху и требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, было задержано почти 130 человек. Об этом 11 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянской полиции.

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«По состоянию на 14.30 (13.30 мск) в полицейские отделения доставлены 129 человек», — рассказал представитель полиции.

Также известно, что представители силовых ведомств оцепили площадь свободы в столице Армении, на которой проходит данная протестная акция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стычки между полицией и манифестантами, недовольными действиями армянского премьер-министра Никола Пашиняна, начались в центре Еревана.