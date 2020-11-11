Москва, , 14:25 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий медицинские организации сообщать МВД сведения о лицах, личность которых не установлена, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Так как причины, по которым пациент оказывается неспособным сообщить данные о своей личности могут не ограничиваться потерей сознания, памяти или деменцией, в законопроекте используется формулировка «пациент, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности».

В правительстве отмечают, что такая формулировка уже применяется в законодательстве Российской Федерации, в частности, в федеральных законах «О полиции», «О биомедицинских клеточных продуктах».

Сейчас больницы и клиники обязаны сообщать в территориальные органы МВД сведения о поступлении (обращении) пациентов в случаях наличия у них определенных признаков причинения вреда здоровью в результате совершения противоправных действий.

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