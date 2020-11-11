Сеул, , 14:28 — REGNUM 12 ноября глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет телефонные переговоры с кандидатом на пост президента США Джо Байденом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, в настоящее время стороны согласовывают детали. Ожидается, что в рамках переговоров стороны обсудят двусторонний военный альянс, а также денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове.

Ранее президент Южной Кореи направил Джо Байдену поздравительное послание, в котором выразил надежду на развитие отношений между Сеулом и Вашингтоном.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Южной Корее будет поддерживать многосторонние каналы связи с администрацией Джо Байдена в случае его победы на выборах США.

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