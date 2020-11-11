Сочи, Краснодарский край, , 14:18 — REGNUM Живучесть систем управления ядерным оружием — важнейшая характеристика, значение которой нельзя преувеличить. Об этом 11 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по системам управления стратегическим ядерным оружием.

«Надо серьёзно работать над повышением живучести системы управления», — заявил Путин.

«От живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит. Причём это надо обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара», — указал он.