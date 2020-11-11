Дамаск, , 14:17 — REGNUM Руководство международной антитеррористической коалиции продолжает активно использовать лагерь «Эль-Холь» в Сирии в качестве вербовочной базы для пополнения рядов незаконных вооружённых формирований. Об этом сегодня, 11 ноября, на международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики заявил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

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По его словам, боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят американские инструкторы.

«С августа по сентябрь текущего года набрана группа численностью до 30 человек из числа заключённых террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), содержащихся в «Эль-Холе», — уточнил Мизинцев.

Он добавил, что эти люди под руководством американских инструкторов проходят двухмесячный курс специальной подготовки.

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«Тем, кто извлекает выгоду из подобной ситуации, неплохо осознать мудрость арабской пословицы: «Кто посеет ветер — пожнёт бурю», — добавил руководитель координационного штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия сообщал бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками. Он заявил, что американские специалисты в течение трёх недель в лагере недалеко от Эт-Танфа на юге САР обучали обращаться с оружием и подрывной деятельности. При этом оружие диверсантам выдавали американские военные.

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