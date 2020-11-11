Вашингтон, , 14:12 — REGNUM «Мы победим!», — гласит очередной твит действующего главы Белого дома Дональда Трампа, направленный всем тем, кто надеялся, что он признает свое поражение. И это происходит уже по прошествии трех дней после того, как ведущие американские телеканалы отдали победу на выборах Джозефу Байдену. О том, как далеко готов зайти Трамп, чтобы удержаться у власти, в своей статье порассуждал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Ингвар Невеус.

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«Теперь американская политика живет в двух параллельных вселенных. В одной из них Джо Байден готовится к вступлению в должность 20 января. Он сформировал совет по борьбе с пандемией коронавируса, ему звонят иностранные лидеры, и он рассматривает кандидатуры для формирования своей администрации. В другой вселенной живет действующий президент Дональд Трамп. Пока он настроен бороться за отмену результатов выборов. Президент начал свой день во вторник с заявления в Twitter: «МЫ ПОБЕДИМ!» Достигнут «большой прогресс», «результаты будут на следующей неделе». Тем самым он имел в виду множество судебных процессов, возбужденных штабом Трампа в Пенсильвании, Мичигане и других штатах, где президент проиграл Байдену, но они до сих пор не привели к каким-либо результатам. В понедельник уже государственный аппарат США оказался вовлеченным в эту борьбу после того, как министр юстиции Уильям Барр поручил федеральным прокурорам по всей стране «расследовать нарушения при подсчете голосов». Крупные функционеры Республиканской партии, например, лидер большинства в сенате Митч Макконнелл, также поддерживают идею о том, что решение о результатах выборов не будет принято до тех пор, пока претензии Трампа и его ближайшего окружения не будут расследованы», — написал Невеус.

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