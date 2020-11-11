Берлин, , 14:06 — REGNUM В «демократическом мире» руководителей государств выбирают не столько избиратели, сколько наиболее влиятельные элитные группы и подвластные им СМИ, теперь же роль избирателей может быть и вовсе сведена к нулю, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 11 ноября, комментируя информацию о телефонном разговоре канцлера Германии Ангелы Меркель и Джо Байдена.

Джо Байден © Gage Skidmore

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Как сообщалось ранее, Меркель в беседе с Байденом выразила надежду на будущее «тесное и доверительное» сотрудничество, а также во второй раз поздравила его «с победой на выборах».

« Спеша признать результаты выборов президента США в том виде, как они выглядят на настоящий момент, и раскланяться перед «победителем», канцлер ФРГ и другие лидеры европейских государств добивают институт выборов как таковой. Уже давно в «демократическом мире», куда, к сожалению, в 1990-е записалась и наша страна, руководителей государств и депутатов законодательных органов выбирают не столько собственно избиратели, сколько наиболее влиятельные элитные группы и подвластные им СМИ; теперь роль избирателей может быть совсем сведена к нулю.

Понятно, что Дональд Трамп для европейцев не самый удобный партнёр, но смещён он должен быть законным путём, а законности в его смещении как раз не наблюдается. Наоборот, и в ходе самих выборов в США мы видели нарушение за нарушением в пользу Демократической партии, а подсчёт голосов вообще должен войти в анналы истории как самый мошеннический.

С удовольствием отмечаю, что наш президент пока не идёт по пути верноподданнического признания воцарения обманщика. Тем не менее если законная оценка состоявшегося в США голосования не восторжествует, тогда и Россия будет вынуждена включиться в эту игру в «голого короля».

Что произойдёт потом, для меня не очевидно. Наиболее вероятный сценарий — это полная деградация уже и так подорванного института выборов и в нашей стране. Не исключаю, однако, противоположного результата.