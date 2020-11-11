Москва, , 14:20 — REGNUM Новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума создает видимость прогресса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«Сегодня фактически правительство создает возможность, точнее видимость некоего прогресса, а все это укладывается в очередной вариант социального мошенничества», — заявил Куринный.

В новых расчетах парламентарий видит «безграничные возможности для фальсификации данных».

"Все коэффициенты, отклонения, среднеквадратичные логарифмы, да плюс еще передача возможности регулировать это все в регионах с центрального уровня — кстати без нашего контроля — приведет к тому, что регионам придется доплачивать из своих скудных бюджетов, в том числе и пенсии, эти дополнительные доплаты, которые пытаются спрятать и переложить на федералку», — сказал парламентарий.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому с 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ на 2021 год предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

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