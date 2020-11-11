Вашингтон, , 15:23 — REGNUM По мнению ряда экспертов, ближайшие недели могут быть самыми опасными в современной истории США, — их американцы проведут в компании «с мстительным и разгневанным» президентом Дональдом Трампом, который, как считают ведущие американские средства массовой информации, проиграл на выборах. Об этом в своей статье сообщил журналист шведской газеты Aftonbladet Оскар Форсберг.

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Последствия того хаоса, который последует за поражением Дональда Трампа на выборах, уже известны. Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения. Пандемия коронавируса, унесшая жизни почти четверти миллиона американцев, вероятно, усугубится. Сам Трамп уже дал понять, что уволит доктора Энтони Фаучи, ведущего вирусолога США.

Министр обороны страны Марк Эспер уже уволен. Трамп также уволил Майкла Куперберга, главу Программы США по исследованию глобальных изменений.

Но, по мнению некоторых экспертов, в ближайшие 10 недель ситуация может стать еще более хаотичной и опасной.

«Трамп не ослабляет хватку во внешней политики, бюджетном планировании и ряде других важных вопросов, он вообще продолжает работать так, как будто это он победил на выборах», — пишет Форсберг.

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