Лондон, , 13:59 — REGNUM Знаменитый дом Шерлока Холмса по улице Бейкер-стрит 221Б в Лондоне принадлежит дочери бывшего президента Казахстана Дариге Назарбаевой и её сыну Нурали Алиеву, пишет газета The Times.

Отмечается, что семья Назарбаевой владеет землей и недвижимостью на Бейкер-стрит между домами 215 и 237. Общая стоимость объектов оценивается в 140 млн фунтов стерлингов ($185 млн).

The Times ссылается на юридическую корреспонденцию о структуре собственности. Согласно указанному источники, в 2015 году недвижимость на Бейкер-стрит на 90% принадлежала Назарбаевой, на 10% — её сыну.

По данным земельного реестра, на ноябрь 2020 года собственником недвижимости на Бейкер-стрит является компания Farmont Baker Street Limited. Фирма принадлежит компании из ОАЭ. Фирма Mishcon de Reya, представляющая интересы Назарбаевых, отказалась комментировать публикацию The Times.