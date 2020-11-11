Дамаск, , 13:57 — REGNUM На восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии, объектов религиозного культа и другие гуманитарные цели Россия выделила свыше $1 млрд. Об этом сегодня, 11 ноября, на международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики заявил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

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«Эту важную для восстановления Сирии работу мы и дальше продолжит наращивать», — подчеркнул Мезинцев.

Он напомнил, что Россия и Всемирная продовольственная программа ООН подписали меморандум о порядке перечисления помощи и расходовании целевых добровольных взносов на оказание продовольственной помощи Сирии в размере $20 млн в 2020 и в 2021 годах.

Кроме того, между российскими и сирийскими ведомствами уже подписано девять меморандумов, планируется к подписанию ещё восьми в сферах энергетики таможенного союза и просветительской деятельности.

«В рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество», — сказал руководитель координационного штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, согласно распоряжению тогдашнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Россия планировала выделить около $17 млн различным структурам ООН на восстановление Сирии. Отмечалось, что деньги выделяются в целях обеспечения участия России в международных усилиях по восстановлению САР. Средства пойдут в том числе на помощь муниципалитетам наиболее пострадавших провинций страны и на восстановление системы образования.

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