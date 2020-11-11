Париж, , 13:58 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал глав регионов и департаментов страны усилить контроль за соблюдением карантина и других «антикоронавирусных» мер. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщает Le Figaro.

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Дарманен направил письмо префектурам, в котором потребовал «усилить меры по контролю за соблюдением карантина» в том, что касается «социальных встреч, публичных мероприятий и закрытия общественных заведений».

Министр также написал, что «каждый житель Франции теперь должен проявить сознательность и жестко соблюдать правила самоизоляции».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 31 477 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,807 млн.

Всего за время пандемии в стране умерли 41 459 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 472 пациента.

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