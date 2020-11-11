Тбилиси, , 14:08 — REGNUM Оппозиционным партиям в Грузии не нужно собирать массовые акции протеста во время визита государственного секретаря США Майка Помпео в Тбилиси, чтобы донести свою позицию о ситуации в стране. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 11 ноября сказал журналистам лидер блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал в день приезда Помпео массово мобилизовать протестующих. Вашадзе заявил, что надеется вместо этого встретиться с госсекретарём США.

«Никто не собирается встречать акцией Майка Помпео, чушь какая, у нас может быть какое-то символическое мероприятие, — сказал лидер политического объединения. — Надеюсь, у оппозиции будет возможность пообщаться с Майком Помпео, где мы поговорим о самых серьезных проблемах, которые возникли после фальсификации выборов в Грузии».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Оппозиционные партии не признали итоги голосования и начали проводить массовые акции протеста. В посольстве США ранее заявили, что признают выборы свободными и конкурентными.

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