Махачкала, , 13:48 — REGNUM В Дагестане произошли кадровые изменения в правительстве. Первым заместителем председателя правительства назначен Абдулпатах Амирханов. Указ об этом подписан накануне, 10 ноября врио главы субъекта Сергеем Меликовым.

Ранее бывший первый вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов освобожден от должности зампреда.

У Амирханова есть опыт работы на руководящих должностях в минпромторге РД, агентстве по предпринимательству и инвестициям РД, Минкавказе РФ. Он также руководил управлением Росимущества в Дагестане.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Меликов был назначен на должности временно исполняющего обязанности главы Дагестана 5 октября 2020 года. На этом посту он сменил Владимира Васильева.

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