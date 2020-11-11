Киев, , 13:50 — REGNUM На плановую госпитализацию и операцию на Украине могут рассчитывать беременные, новорождённые и онкобольные. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 11 ноября во время брифинга.

«Это… оказание медпомощи беременным, роженицам, новорождённым, оказание медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями, оказание паллиативной помощи в стационарных условиях», — рассказал он.

Напомним, ранее на Украине в связи с пандемией отменили все плановые операции, а госпитализировать будут только людей с COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ресторанного бизнеса провели акцию протеста под стенами здания правительства Украины. Они потребовали не вводить в стране «карантин выходного дня».

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