Смоленск, 11 ноября 2020, 13:40 — REGNUM Смоленская областная дума получит полномочия по согласованию кандидатур заместителей губернатора Смоленской области до их назначения на должность. С соответствующей законодательной инициативой выступил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Заявление главы региона опубликовано 11 ноября, сообщает ИА REGNUM.
Алексей Островский подчеркнул, что такой механизм назначения заместителей губернатора является «оправданным и обоснованным, так как депутаты регионального законодательного собрания наделены доверием жителей Смоленщины, представляют их интересы, выступают от их имени. Уверен, что такая совместная работа будет способствовать еще более конструктивному, ответственному взаимодействию обеих ветвей власти региона».
Законодательная инициатива будет внесена в Смоленскую областную думу губернатором в кратчайшие сроки.