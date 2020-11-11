Смоленск, , 13:40 — REGNUM Смоленская областная дума получит полномочия по согласованию кандидатур заместителей губернатора Смоленской области до их назначения на должность. С соответствующей законодательной инициативой выступил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Заявление главы региона опубликовано 11 ноября, сообщает ИА REGNUM.

«Следуя в фарватере стратегических инициатив президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, посчитал необходимым выступить с законодательной инициативой, направленной на повышение качества функционирования системы исполнительной власти региона, что крайне актуально в условиях современных вызовов», — говорится в заявлении.

«Предлагаю предоставить Смоленской областной думе полномочия по согласованию кандидатур заместителей Губернатора Смоленской области до их назначения на должность и, таким образом, непосредственно участвовать в процессе формирования высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации», — уточнил глава региона.

Алексей Островский подчеркнул, что такой механизм назначения заместителей губернатора является «оправданным и обоснованным, так как депутаты регионального законодательного собрания наделены доверием жителей Смоленщины, представляют их интересы, выступают от их имени. Уверен, что такая совместная работа будет способствовать еще более конструктивному, ответственному взаимодействию обеих ветвей власти региона».

Законодательная инициатива будет внесена в Смоленскую областную думу губернатором в кратчайшие сроки.