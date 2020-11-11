Тбилиси, , 13:44 — REGNUM Оппозиционным партиям в Грузии, когда страну посетит государственный секретарь США Майк Помпео, нужно мобилизовать протестующих. К этому призвал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Мтавари архи».

По мнению бывшего грузинского лидера, таким образом оппозиция покажет, что выступает против «сфальсифицированных» выборов.

«Если приедет Майк Помпео, в этот день также должна произойти массовая мобилизация людей. Я бы сделал это для того, чтобы мир увидел, что грузинский народ не угнетен, нас нельзя угнетать», — сказал Саакашвили.

Ранее заявление лидеров оппозиционных партий прокомментировал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Он отметил, что визит Помпео не связан с внутриполитической ситуацией, а посольство США ранее уже заявило, что в Вашингтоне признают прошедшие выборы в парламент Грузии.

Напомним, визит Помпео в Тбилиси запланирован на 17 и 18 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Оппозиционные партии не признали итоги голосования и начали проводить массовые акции протеста.

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