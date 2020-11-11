Новосибирск, , 13:37 — REGNUM Никакого массового заражения врачей Ордынской центральной районной больницы Новосибирской области коронавирусом нет. Об этом в официальном комментарии заявил главный врач больницы Андрей Кондаков.

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"Сотрудники больницы регулярно проходят тестирование. У нас в больнице — 543 сотрудника. За весь период пандемии, то есть более чем за восемь месяцев, ковид был выявлен у 68 медиков, в том числе у одного из двух инфекционистов, переболевшего ещё в первую волну, — рассказал Кондаков. — Средства индивидуальной защиты, которые использует медицинский персонал ЦРБ, современные и сертифицированные, соответствуют необходимому классу защиты. Запас СИЗов есть».

Напомним, что ранее «Тайга.инфо» со ссылкой на брата врача-инфекциониста больницы сообщила о массовое заражение медицинских работников учреждения.

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