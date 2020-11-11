Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Американские рабочие восстанавливают экономику США сильнее и быстрее, чем кто-либо предсказывал, заявил лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл у себя в твиттере 10 ноября.

Эксперты прогнозировали двузначные показатели безработицы в 2021 году, но этот прогноз уже снизился до 6,9%. «Только в прошлом месяце было создано более 630 тысяч новых рабочих мест. Слишком многим все еще больно. Наша работа еще не закончена. Но какой прогресс!» — пишет политик.

По словам сенатора, эта новость подтверждает то, о чем республиканцы говорили в течение нескольких месяцев: США нуждаются в более умной, целенаправленной помощи, которая направлена на школы, здравоохранение, малый бизнес и тех, кто страдает больше всего. Америке нужна конкретика, а не"абсурдные многотриллионные списки желаний, которые требовали демократы», убежден сенатор.