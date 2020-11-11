София, , 13:42 — REGNUM Лидеры стран Западных Балкан 10 ноября подписали декларацию о зеленой повестке дня для Западных Балкан на онлайн-саммите в Софии в рамках Берлинского процесса, а также декларацию стран Западных Балкан о формировании общего регионального рынка. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

На данном саммите приняла участие премьер-министр Сербии Анна Брнабич, которая заявила, что Белград хочет ускорить процессы интеграции в ЕС, а также активно поддерживает присоединение к союзу своих соседей, особенно Северной Македонии и Албании, поскольку это чрезвычайно важно для процветания и стабильности всего региона.

Брнабич, затронув тему серьезных экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса, выразила желание расширить «зеленый коридор» за пределы Западных Балкан, увеличив его охват и потенциал за счёт соседних государств-членов ЕС. Согласно ее оценке, это будет важным шагом в восстановлении экономики и ускорении согласования экономической политики стран Западных Балкан и Европейского союза.

Напомним, программа «Новый зеленый коридор ЕС» — проект Китая по налаживанию доставки товаров по судоходному каналу от залива Термаикос (Эгейское море) до реки Дунай, в районе Смедерево (Сербия), что примерно в 45 км от Белграда. Новый маршрут позволит доставлять груз на 3,5 дня быстрее. «Берлинский процесс», инициированный Германией в 2014 году, предусматривает организацию регулярных встреч представителей стран Европейского союза и Западных Балкан. Главной задачей проекта является стимулирование регионального сотрудничества и экономического развития государств региона.