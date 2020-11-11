Киев, , 13:27 — REGNUM В течение 1−1,5 поколений Украина может решить проблемы, связанные с неукраинским населением страны. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 10 ноября в интервью информационному агентству «Укринформ».

По его оценке для того, чтобы интегрировать венгерское национальное меньшинство в украинское культурное пространство нужно одно поколение.

«Я считаю, что это история на одно поколение. Так же, как истории минимум на одно, или на полтора поколения с украинским Востоком или Югом», — заявил Климкин.

Бывший дипломат отметил, что Украина не создала за годы независимости ничего, что способствовало бы изучению венграми украинского языка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Климкин заявил, что движение вокруг конфликтного языкового вопроса в Закарпатье только начинается.

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