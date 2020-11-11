Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Представители Демократической партии США запутались в представлениях о том, возможны ли все-таки махинации на выборах или нет. На это указывает конгрессмен Джоди Хайс в своем твиттере 10 ноября.

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«Демократы говорят, что «российский сговор — единственный (!) способ, которым Дональд Трамп выиграл выборы в 2016 году. А значит, он нелегитимен!» И опять-таки демократы сейчас уверяют: «фальсификации выборов не существует… Конечно, мертвые люди голосовали за Байдена, но он победил честно и справедливо! Республиканцы должны смириться с этим!» — пишет конгрессмен.

По мнению Хайс, с таким подходом демократы демонстрируют «нулевое самосознание».