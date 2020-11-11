Махачкала, , 13:16 — REGNUM В Дагестане отправлен в отставку руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов. Указ об этом подписал 10 ноября врио главы субъекта Сергей Меликов. На освободившуюся должность был назначен Алексей Гасанов — бывший советник врио главы республики, сообщили в пресс-службе руководителя Дагестана.

Владимир Иванов проработал в должности руководителя администрации главы и правительства республики с ноября 2017 года. Новый назначенец Алексей Гасанов имеет большой опыт работы в органах власти, был министром образования и науки региона, министром по нацполитике, первым замруководителем администрации республики, сотрудником полпредства президента РФ в СКФО.

В 2018 году он был назначен главным федеральным инспектором по Дагестану, представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей республики.

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