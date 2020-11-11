Москва, 11 ноября 2020, 13:25 — REGNUM Игорь Артемьев, руководивший Федеральной антимонопольной службой России, назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба правительства РФ.
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"Назначить Артемьева Игоря Юрьевича помощником председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина», — говорится в тексте опубликованного распоряжения.
Другим распоряжением правительства главой ФАС назначен Максим Шаскольский. До 10 ноября он был вице-губернатором Санкт-Петербурга.