Вашингтон, , 13:08 — REGNUM С каждым днем президент США Дональд Трамп «продолжает фабриковать заявления о фальсификациях», заявил сенатор Энгус Кинг в своем твиттере 10 ноября.

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По мнению Кинга, из-за того, что Трамп пытается бороться за проверку итогов голосования на президентских выборах, всё больше американцев теряют веру в выборы, которые являются «костяком американской системы».

«Так больше продолжаться не может. Если у кампании Трампа есть доказательства широко распространенных нарушений, они должны их предъявить. Если нет, то президент должен уступить», — настаивает сенатор.

По словам политика, Америку нельзя принимать как должное, ее нужно зарабатывать и защищать каждым поколением.

«Прямо сейчас мы позволяем этой традиции развалиться на куски. Ради блага нации все мы — независимо от политической принадлежности — должны сказать: хватит», — требует сенатор.