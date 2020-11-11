Москва, , 13:04 — REGNUM Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будет выставлено 16 наблюдательных постов, заявил 11 ноября начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

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«В целях контроля соблюдения договоренностей между Арменией и Азербайджаном планируется выставление 16 наблюдательных постов в зонах ответственности «Север» и «Юг», — сказал он на брифинге.

Он уточнил, что посты будут размещены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе было подписано накануне президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Для контроля за перемирием в Нагорный Карабах заходят российские миротворцы, которые будут обеспечивать отсутствие военных действий.