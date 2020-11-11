Вашингтон, , 13:04 — REGNUM «Настоящую реформу уголовного правосудия» обещает провести вместе с единомышленниками американский сенатор Берни Сандерс. Об этом он пишет в своем твиттере 10 ноября.

Сандерс обращается к тюремному промышленному комплексу с предупреждением о том, что такая реформа планируется.

«Мы собираемся провести настоящую реформу уголовного правосудия. И мы начнем с того, что покончим с частными тюрьмами и частными центрами содержания под стражей. Больше никакой наживы на заключении людей», — заявил сенатор.