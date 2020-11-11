Киев, , 13:03 — REGNUM Украине следует активно расширять украинское культурное пространство в Закарпатье. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин 10 ноября в интервью информационному агентству «Укринформ».

Климкин отметил, что в бытность главой МИД Украины в Закарпатье начался политический всплеск вокруг языкового вопроса.

«Драйв относительно языкового вопроса в Закарпатье — он только начинается», — уверен экс-чиновник.

Климкину понравился термин «обукраинивание» венгерского национального меньшинства Закарпатья, который употребил журналист.

«Я говорю, что нет чисто языкового вопроса. Есть вопрос культурно-временного пространства украинскости. Вот поэтому ваш этот термин — «обукраинивание» — это очень метко. И в этом обукраинивании я не вижу никакой трагедии. Люди должны соответствовать этому термину с точки зрения личного комфорта», — сказал он.

Напомним, конфликт между Украиной и Венгрией возник из-за дискриминационного закона об образовании, который лишил жителей Закарпатья права учиться на родном венгерском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Украины и Венгрии согласились выстроить конструктивные отношения между странами после недавних скандалов, связанных с местными выборами на Украине.

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