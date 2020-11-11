Киев, 11 ноября 2020, 13:03 — REGNUM Украине следует активно расширять украинское культурное пространство в Закарпатье. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин 10 ноября в интервью информационному агентству «Укринформ».
Климкин отметил, что в бытность главой МИД Украины в Закарпатье начался политический всплеск вокруг языкового вопроса.
Климкину понравился термин «обукраинивание» венгерского национального меньшинства Закарпатья, который употребил журналист.
Напомним, конфликт между Украиной и Венгрией возник из-за дискриминационного закона об образовании, который лишил жителей Закарпатья права учиться на родном венгерском языке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Украины и Венгрии согласились выстроить конструктивные отношения между странами после недавних скандалов, связанных с местными выборами на Украине.
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