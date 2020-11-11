Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, находящаяся с визитом в Вашингтоне, провела встречу с сенаторами Демократической партии Крисом Кунсом, Крисом Мёрфи и другими лицами, поддерживающих кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В ходе переговоров южнокорейский дипломат подчеркнула необходимость скорейшей активизации дипломатических усилий для достижения полной денуклеаризации КНДР и обозначила позицию правительства Южной Кореи в вопросах достижения мира на Корейском полуострове.

Отмечается, что в тот же день Кан Гён Хва провела встречу с помощником президента США по нацбезопасности Робертом О’Брайеном. В рамках встречи стороны сошлись во мнении относительно необходимости сотрудничества в целях развития двусторонних отношений, а также достижения мира на Корейском полуострове.