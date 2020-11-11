Париж, , 13:06 — REGNUM Депутаты Национального собрания Франции от партии «Вперед, Республика!» и их сторонники предложили восстановить возможность голосовать по почте на выборах президента, членов парламента и других выборных должностей. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщает France Info.

Депутаты от партии «Вперед, Республика!», основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном, предложили восстановить во Франции отмененное в 1975 году удаленное голосование по почте, опираясь на «пример США» на недавних президентских выборах.

Тем не менее, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен высказался против такого предложения. «Мы не можем быть уверены, что результаты таких электронных выборов будут неоспоримыми. Я бы хотел, чтобы мы и дальше свободно голосовали в отдельных кабинах», — заявил он.

Напомним, 15 октября депутаты фракций «Вперед, республика!» и «Действовать!» в нижней палате французского парламента, Национальном собрании, внесли на рассмотрение законопроект о запрете недружественного использования фотографий полицейских и открытого обвинения их в «преступлении» при использовании слезоточивого газа во время разгона протестов.

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