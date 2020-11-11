Ярославль, , 13:00 — REGNUM Решение инициировать отставку мэра Ярославля было принято на заседании фракции КПРФ в муниципалитете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель фракции Евгения Овод.

Наталия Бобрякова Страница Наталии Бобряковой в Facebook

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с такой инициативой на заседании муниципалитета 11 ноября выступила депутат от КПРФ Наталия Бобрякова. Правда, председатель муниципалитета не стал включать вопрос в повестку дня.

«Это было решение фракции КПРФ и решение митинга 7 ноября. Требование об отставке содержится в резолюции митинга. Коммунисты не могут не исполнить волю народа, поэтому вопрос был поставлен в муниципалитете», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.

«Я считаю, что ответственность за те проблемы, которые стоят в городе, несёт мэр Ярославля. Город в последнее время стал хуже, грязнее, неухоженнее. Я озвучила эти вопросы на митинге, жители их поддержали. Конкретно по моему округу, стадион «Каучук». Выделены федеральные деньги по национальному проекту «Демография». Должны были сдать 30 сентября. До сих пор он не сдан. Якобы привезли некачественное оборудование, которое отправили обратно. Ответы на вопросы, почему так произошло, я не получила», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Наталия Бобрякова.

Сейчас Бобрякова ждёт ответа от аппарата муниципалитета, чтобы он разъяснил, как именно технически запустить процедуру отставки.

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