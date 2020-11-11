Киев, , 12:59 — REGNUM 10 ноября на вокзале «Варшава Восточная» состоялась церемония открытия мемориальной доски нового «покровителя» инфраструктурного объекта — Романа Дмовского.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Эту новость крайне критически восприняли украинские СМИ, отмечая антиукраинские взгляды Дмовского.

Как пишет «Европейская правда», Дмовский выступал за максимально жесткий курс в отношении национальных меньшинств в Польше, в частности за полную ассимиляцию-полонизацию украинцев. Отмечается, что он был убежден, что ослабленная Россия должна была отдать часть своих земель Польше, а Украину (и Белоруссию) надо разделить между Варшавой и Москвой по «национальному принципу».

СМИ подчеркивают, что особая ирония ситуации заключается в том, что именно на этот вокзал приходят поезда с Украины, в частности, состав «Киев-Варшава».

ИА REGNUM напоминает, что 12 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита польского коллеги в Киев заявил, что страны уже преодолели большинство проблем в двусторонних отношениях.

«Поссорить Украину и Польшу хотят многие наши недруги. И всем им могу сказать только одно: не дождетесь», — сказал Зеленский.

По его мнению, между двумя странами не может быть никаких споров, кроме одного — в каких именно украинских и польских городах провести совместные Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу.