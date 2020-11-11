Порт-о-Пренс, , 12:53 — REGNUM Новая редакция конституции Гаити может упразднить Сенат страны. Об этом заявил член комиссии по реформированию конституции, социолог Луи Пьер.

В рамках работы комиссии, созданной президентом Гаити Жовенелем Моизом, проводятся консультации со специалистами, которые помогут выявить основные проблемы в конституции.

По словам Пьера, идею об упразднении Сената высказала целая группа специалистов, поскольку, по их словам, в нём «нет политического смысла».

Таким образом, страна может перейти к правлению президента с законодательной властью, представленной только нижней палатой парламента.

Рабочая группа предполагает новую архитектуру политического устройства, предусматривающую упразднение должности премьер-министра и переход его функций к президенту страны.

Ожидается, что пилотный проект новой конституции будет доступен с 30 декабря 2020 года для анализа гражданским обществом, правозащитными организациями, представителями конфессий, средствами массовой информации и широкой общественностью, а окончательная редакция будет написана с учётом итоговых мнений.

Референдум по новой редакции конституции планируется провести в феврале-марте 2021 года, а после этого назначить выборы президента Гаити.