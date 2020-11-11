Москва, , 12:51 — REGNUM У России заключены «серьёзные договоренности» с Индией и Бразилией по созданию и регистрации вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в сегодня, 11 ноября, в ходе дискуссии на заседании международного клуба «Валдай» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Дипломат пояснил, что по темам создания вакцин, их регистрации и запуска необходимого производства российская сторона на двусторонней основе взаимодействует со всеми странами, входящими в БРИКС — это Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

«У нас есть серьёзные договоренности с Бразилией и Индией на этот счёт», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что закупкой российского препарата «Спутник V» заинтересовались в 20 странах. Так, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. На сегодня в фонд уже поступили запросы на более чем 1,2 млрд доз российской вакцины от COVID-19.

По его словам, вакцину от коронавирусной инфекции, которую разработал центр имени Гамалеи, уже заказали Мексика, Бразилия, Индия. Суммарно их заказ составил около 200 млн доз. В ближайшее время ожидаются заказы ещё от семи стран.

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