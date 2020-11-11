Киев, , 12:49 — REGNUM В НАТО поддержали идею создать на Украине специальный центр противодействия гибридным угрозам.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, заявление которой приводит 11 ноября «Европейская правда».

Отмечается, что Стефанишина сделала заявление после встречи с совещательной группой по вопросам оборонных реформ.

«Наши международные советники приветствуют инициативу по созданию центра, который будет накапливать опыт Украины по противодействию современным угрозам… Они согласились, что этот центр должен стать платформой для международного сотрудничества и обмена опытом. Центр будет основываться на активном сотрудничестве правительства с НАТО для развития национальной устойчивости», — сообщила представитель правительства Украины.

Другие подробности по этому проекту пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что в июне этого года июня, Североатлантический альянс признал Украинупартнером программы расширенных возможностей. В Киеве заявили, что этопрактическое решение, которое позволит Украине и НАТО «еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности».