Москва, , 12:49 — REGNUM Введение турецких миротворцев в Нагорный Карабах не обсуждалось. Об этом 11 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об участии Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

«Нет, речи о совместных миротворческих силах не шло, эта тема никогда не обсуждалась», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Ильхам Алиев заявил, что Турция должна принимать участие в мирном урегулировании в Нагорном Карабахе.

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