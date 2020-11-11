Москва, , 12:49 — REGNUM Принятие поправок к Конституции России является чрезвычайно важным событием в политической жизни страны в 2020 году. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В политической жизни поправки в Конституцию, конечно же были чрезвычайно важным событием внутренней политики и жизни страны в целом», — сказал Псеков.

Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать результаты исследования Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, которые показали, что главными словами 2020 года стали «самоизоляция» и «обнуление».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам доктора филологических наук, научного руководитель проекта «Слово года» института Михаила Осадчего, с большим отрывом лидируют два слова — «самоизоляция» и «обнуление». Также среди популярных слов 2020 года «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки» и «удалёнка».