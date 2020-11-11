Белгород, 11 ноября 2020, 12:50 — REGNUM В департамент городского хозяйства Белгорода назначен новый руководитель. О кадровых изменениях 11 ноября сообщили в пресс-службе мэрии.
Должность муниципальной службы заместителя главы администрации города — руководителя департамента городского хозяйства занял Сергей Некипелов. Он принят на работу с 11 ноября. Ранее чиновники возглавлял Белгородское проковочное хозяйство, откуда уволился через две недели после назначения.
Новая штатная единица в мэрии появилась 29 сентября 2020 года решением очередной сессии горсовета.