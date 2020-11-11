Москва, , 12:50 — REGNUM Решение о новом назначении бывшего полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова пока не принято. Об этом сообщил 11 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отставку полпреда.

Каких-либо решений по Цуканову не принималось, отметил Песков. Анонсировать возможное назначение он не стал.

Представитель Кремля добавил, что новый полпред Владимир Якушев будет исполнять те же функции. Это обеспечение президентской повестки дня, координация задач, в том числе — в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Путин назначил Якушева, который с 2018 года руководил Министерством строительства РФ, своим полпредом в УрФО. Цуканов находился на месте полпреда также с 2018 года.