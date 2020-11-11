Тбилиси, , 12:48 — REGNUM В законопроекте Палаты представителей США о финансовой помощи Грузии в 2021 году исключили пункт, который предусматривал «заморозку» 15% этих средств. Об этом 11 ноября сообщил журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«В законопроекте, утвержденном Комитетом по ассигнованиям Сената, нет того условия, которое было связано с 15%-м ограничением, существовавшим в версии, принятой Палатой представителей 24 июля 2020 года, что еще раз подтверждает, что в плане демократического развития Грузии существует значительный прогресс», — сказал Залкалиани.

Он также подчеркнул, что политическим оппонентам в Грузии не следует ради своих интересов использовать отношения между Вашингтоном и Тбилиси.

Напомним, ранее в законопроект США, в котором предусмотрена финансовая помощь Грузии в размере $132 млн, бы внесен пункт, предусматривающий «заморозку» 15% от этих средств, если Тбилиси не предоставит убедительных доказательств, что предпринимает шаги по «усилению демократических институтов». Лидеры оппозиционных партий заявили, что это якобы является признаком охлаждения отношений между Вашингтоном и Тбилиси.

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