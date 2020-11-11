Калуга, , 12:27 — REGNUM В Калуге сегодня, 11 ноября, руководители области и города возложили цветы к памятнику царю Ивану III. Как пояснили в пресс-службе Городской думы Калуги, этот монумент олицетворяет собой победоносные события, произошедшие в этот день в 1480-м году, когда закончилось Великое стояние на реке Угре. С этого момента идет отсчет создания новой государственности. 11 ноября к памятнику Ивану III возлагают цветы как дань уважения правителю, который сумел начать объединение земель и создать Московское государство.

В Калуге возложили цветы к памятнику Ивану III Пресс-служба Городской думы Калуги

«В истории каждого народа есть события, которые определяют его судьбу на тысячелетия. С историей Калужской земли неразрывно связано Великое стояние на реке Угре. Сегодня нам важно вернуть память о нашем историческом прошлом, почувствовать и осознать свои исторические корни. И пусть Россия с каждым годом становится более сильной и процветающей, а наша родная Калуга — еще более красивым и благоустроенным городом», — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.