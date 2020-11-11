Калуга, 11 ноября 2020, 12:27 — REGNUM В Калуге сегодня, 11 ноября, руководители области и города возложили цветы к памятнику царю Ивану III. Как пояснили в пресс-службе Городской думы Калуги, этот монумент олицетворяет собой победоносные события, произошедшие в этот день в 1480-м году, когда закончилось Великое стояние на реке Угре. С этого момента идет отсчет создания новой государственности. 11 ноября к памятнику Ивану III возлагают цветы как дань уважения правителю, который сумел начать объединение земель и создать Московское государство.
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В Калуге возложили цветы к памятнику Ивану III
«В истории каждого народа есть события, которые определяют его судьбу на тысячелетия. С историей Калужской земли неразрывно связано Великое стояние на реке Угре. Сегодня нам важно вернуть память о нашем историческом прошлом, почувствовать и осознать свои исторические корни. И пусть Россия с каждым годом становится более сильной и процветающей, а наша родная Калуга — еще более красивым и благоустроенным городом», — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
В 1480 году ордынский хан Ахмат в союзе с польско-литовским королем Казимиром IV выступил походом на русскую землю. Войска Ахмата двигались через Мценск, Одоев и Любутск к Воротынску. Здесь хан ожидал помощи от Казимира IV, но, не получив обещанной подмоги, направил войска к реке Угре. Ахмат стал на берегу против русских полков, заблаговременно сосредоточенных здесь Иваном III. Несколько раз Ахмат пытался прорваться на другой берег Угры, но все его попытки пресекались русскими войсками. Вскоре река начала замерзать. Иван III приказал отвести все войска к Кременцу, а затем к Боровску. Но Ахмат не решился преследовать русских и 11 ноября отступил от Угры. Последний поход ордынцев на Русь закончился полным провалом. Преемники грозного Батыя оказались бессильны перед объединившимся вокруг Москвы государством.
Стояние на реке Угре положило конец ордынскому игу и стало прологом гибели Большой орды. Великое стояние стало прологом рождения Московского государства, прямым преемником которого является современная Россия. С 2012 года на берегу реки Угры ежегодно проходит военно-исторический фестиваль.
Стояние на реке Угре положило конец ордынскому игу и стало прологом гибели Большой орды. Великое стояние стало прологом рождения Московского государства, прямым преемником которого является современная Россия. С 2012 года на берегу реки Угры ежегодно проходит военно-исторический фестиваль.