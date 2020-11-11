Москва, , 12:25 — REGNUM Почти все российские миротворцы в Нагорном Карабахе имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил начальник главного оперативного управления генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

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По его словам, основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Рудской отметил, что в миротворческих целях планируется использовать армейскую авиацию с беспилотными летательными аппаратами. Все миротворца — это военные, служащие по контракту, добавил глава оперативного управления.

По его словам, личный состав прошел специальную подготовку по изучению и соблюдению международных норм гуманитарного права в вооруженных конфликтах.

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