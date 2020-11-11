Каракас, , 12:18 — REGNUM Национальный избирательный совет Венесуэлы начал проверку автоматических устройств для голосования. Проверка продлится до 28 ноября, сообщает Prensa Latina.

Проверка будет состоять из физического осмотра автоматов и тестирования технологических составляющих. Цель проверки — «гарантировать эффективность и прозрачность избирательного процесса».

Автоматы, которые предстоит проверить, будут выбираться случайным образом. В процедуре проверки принимают участие технические специалисты, международные наблюдатели и наблюдатели от политических партий.

Парламентские выборы в Венесуэле пройдут 6 декабря.