Минск, , 12:12 — REGNUM Александр Лукашенко от имени белорусского народа поздравил президента Польши Анджея Дуду и граждан этой страны с Национальным праздником независимости. Об этом 11 ноября проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

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Лукашенко пригласил Дуду к конструктивному диалогу и заявил: «Только работая вместе, сможем сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах. Это отвечает как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран».

Он отметил также: «Белорусам и полякам судьбой предназначено жить рядом в мире и согласии. В сегодняшних непростых обстоятельствах необходимо сохранить наше добрососедство как главную ценность, которую мы получили в наследство и должны передать своим потомкам».

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Напомним, накануне Лукашенко обвинил польские власти в фальсификации президентских выборов в Польше, по итогам которых президентом был объявлен Анджей Дуда. Он также заявил, что полякам не нравится политика Дуды.

«И польское население, поляки ни в чем не виноваты, что их руководство проводит такую политику. Они сами против такой политики. Посмотрите, до двух миллионов протесты в самой Польше. Населению Польши не нравится та политика, которую проводит там Дуда и прочие», — заявил 10 ноября Лукашенко, принимая с докладом главу «официальных профсоюзов» (ФПБ) Михаила Орду.

На совещании 29 октября Лукашенко прямо обвинил Варшаву в фальсификации президентских выборов. «Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие, — поведал Лукашенко. — Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили. — Прим.). Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты. — Прим.) все началось».

На совещании с руководством Белоруссии 9 октября Лукашенко также сообщал, что польские выборы — «полнейшая фальсификация». Такое заявление он сделал после того, как официальная Варшава (как и все государства Евросоюза) отказалась признавать итоги президентской кампании в Белоруссии (голосование прошло в августе) и легитимность Лукашенко на президентском посту, поддержав протесты в белорусских городах.

До этого, 13 июля было опубликовано обращение Лукашенко, который поздравил Анджея Дуду с избранием на очередной срок и заявил: «Выбор десятков миллионов поляков, который обеспечил победный результат голосования, убедительно свидетельствует о поддержке народом курса на укрепление польского государства, повышение благополучия и безопасности его граждан».

Напомним, в рамках политики «белорусизации» власти Белоруссии создают различные политические мифы, призванные обосновать отделение Белоруссии от России. Среди таковых — миф о «белоруской шляхте» — польской шляхте, владевшей белорусскими землями и крепостными.

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